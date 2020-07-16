МИД: РФ сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном

Андрей Руденко: Мы сделаем все возможное и проявим все лучшие качества российской дипломатии

Россия задействует все возможности, чтобы урегулировать нынешнее обострение между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Могу лишь заверить, что мы сделаем все возможное и проявим все лучшие качества российской дипломатии, народной дипломатии для того, чтобы не только нынешний пограничный конфликт, но и в целом чтобы отношения между братскими и близкими нам странами, Арменией и Азербайджаном, улучшились. Россия имеет такие возможности, мы не раз ими пользовались, в том числе в ходе последней вспышки военных действий вокруг Нагорного Карабаха в 2017 году. Я уверен, что все наши возможности будут задействованы", - сказал он.