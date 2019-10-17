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МИД России: Наша задача - в максимальном ускорении достижения карабахского урегулирования

​МИД РФ о Карабахе: Наша задача заключается в максимальном ускорении д

Мы исходим из той переговорной повестки по нагорно-карабахскому конфликту, которая имеется на столе.

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс- службы МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Мы исходим из той переговорной повестки, которая имеется на столе. Мы работаем с документами, согласованными со сторонами и сопредседателями. Наша задача, как сопредседателей МГ ОБСЕ, заключается в максимальном ускорении движения в направлении достижения цели урегулирования этого вопроса.  Мы занимаемся нашей ролью и занимаемся, как нам кажется, максимально конструктивно и призываем всех к конструктивной работе, шагам в этом направлении".

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