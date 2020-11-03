МИД РФ: Говорить о встрече глав МИД Азербайджана и Армении пока преждевременно

Контакты по нагорно-карабахскому конфликту ведутся на экспертном уровне в рамках Минской группы ОБСЕ, говорить об организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении преждевременно

Контакты по нагорно-карабахскому конфликту ведутся на экспертном уровне в рамках Минской группы ОБСЕ, говорить об организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении преждевременно. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко журналистам.

"Сейчас у нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. О чем-то другом сейчас говорить, наверное, преждевременно", - сказал Руденко.

По его словам, Москва в целом "предпочла бы не спекулировать по урегулированию в Карабахе".

Как отметил замминистра, "решение конфликта должно быть всеобъемлющее, политическое, с учетом интересов всех заинтересованных сторон".