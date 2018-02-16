МИД прокомментировал отчет спецслужб США о возможности возобновления военных действий в Карабахе

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Aзербайджан неоднократно заявлял о том, что силовой захват Арменией азербайджанских территорий и продолжающаяся оккупация, являются основной угрозой региональному миру и безопасности ".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя мысли об армяно-азербайджанском конфликте, отраженные в отчете спецслужб США об оценке мировых угроз, Х.Гаджиев отметил, что говорить о мире в условиях удержания Арменией в оккупации азербайджанских территорий, аннексии и продолжения незаконных действий на оккупированных землях, несерьезно, безответственно и лицемерно: "Главы стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости и неустойчивости нынешнего статуса-кво. Для его изменения, основанного на оккупации, необходим безоговорочный вывод армянских оккупационных войск с азербайджанских территорий, как и указано в известных резолюциях Совбеза ООН. Таким образом, должен быть устранен фактор военного риска для политического решения конфликта".