МИД: Приветствуем подписание меморандума о создании совместного российско-турецкого центра

"Исходя из совместного соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, мы приветствуем подписание 11 ноября текущего года меморандума о создании

"Исходя из совместного соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, мы приветствуем подписание 11 ноября текущего года меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю над прекращением огня".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы МИД Азербайджана.

"Мы с удовлетворением сообщаем, что в кратчайшее время приступит к работе совместная рабочая группа в связи с организацией работы совместного центра, который будет расположен на территории Азербайджана и будет контролировать режим прекращения огня и приостановление всех военных операций.

Мы верим, что деятельность совместного центра внесет вклад в эффективность контроля над режимом прекращения огня и соответственно обеспечение мира и безопасности в регионе", - подчеркивается в заявлении.