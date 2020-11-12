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МИД: Приветствуем подписание меморандума о создании совместного российско-турецкого центра

МИД: Приветствуем подписание меморандума о создании совместного российско-турецкого центра "Исходя из совместного соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, мы приветствуем подписание 11 ноября текущего года меморандума о создании
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 16:50
МИД: Приветствуем подписание меморандума о создании совместного российско-турецкого центра
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"Исходя из совместного соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, мы приветствуем подписание 11 ноября текущего года меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю над прекращением огня".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы МИД Азербайджана.

"Мы с удовлетворением сообщаем, что в кратчайшее время приступит к работе совместная рабочая группа в связи с организацией работы совместного центра, который будет расположен на территории Азербайджана и будет контролировать режим прекращения огня и приостановление всех военных операций.

Мы верим, что деятельность совместного центра внесет вклад в эффективность контроля над режимом прекращения огня и соответственно обеспечение мира и безопасности в регионе", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Birgə Rusiya-Türkiyə Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı Memorandumun imzalanmasını alqışlayırıq

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