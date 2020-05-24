​МИД: Поздравление главы Армении - высшая степень лицемерия

"Поздравление лидером Армении – страны, которая изгнала сотни тысяч проживающих в Армении мусульман с их исконных земель, оккупировала азербайджанские земли и устроила этническую чистку азербайджанского населения на этих территориях, совершила против мирного мусульманского населения такое преступление против человечности, как Ходжалинский геноцид, разграбила и осквернила на оккупированных землях памятники исламской культуры – лидеров мусульманских стран со священным месяцем Рамазан является наивысшей степенью лицемерия по отношению к исламской религии".

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя поздравления премьер-министра Армении лидерам ряда мусульманских стран по случаю Рамазана.

"Если премьер-министр Армении действительно бы проявлял уважение к исламу и его ценностям, он в первую очередь предпринял бы шаги по восстановлению прав сотен тысяч азербайджанцев-мусульман, чьи фундаментальные права были нарушены и которые были изгнаны из своих домов. Провокационная деятельность Никола Пашина показывает, что он далек от такого подхода.

Напоминаем стране-агрессору о резолюциях в отношении агрессивной политики Армении против Азербайджана, последовательно принимаемых каждый год в рамках Организации исламского сотрудничества странами, которые поздравил армянский премьер. Руководство Армении должно продемонстрировать свое уважение к исламскому миру и мусульманскому населению не ложными заявлениями, а выполняя требования резолюций, принятых этими мусульманскими странами", - заявила Лейла Абдуллаева.