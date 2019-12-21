МИД Азербайджана об отчете Международной кризисной группы по карабахскому конфликту

Прежде всего хотела бы отметить, что мы, конечно же, приветствуем Международную кризисную группу (МККК) за сохранение в повестке дня важных вопросов, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Фактически, в последнем отчете МКК не затрагивается каких-то новых проблем; в документе лишь уделяется внимание важным темам, и без того поднимаемым Азербайджаном на протяжении долгих лет.

Об этом Report заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.

Комментируя последний отчет Международной кризисной группы по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, она заявила: "Вопрос реализации со стороны оккупирующей Армении незаконной переселенческой политики в оккупированных ею Нагорном Карабахе и прилегающих районах неоднократно поднимался нами на международном уровне, в том числе в ходе встреч с армянской стороной, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Незаконная переселенческая политика, проводимая Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в нарушение ее собственных международных обязательств, включая положения Женевских конвенций 1949 года, также отражена в проведенных до сего дня отчетах миссий ОБСЕ по установлению фактов на оккупированных территориях нашей страны. Так, и миссия ОБСЕ по установлению фактов в 2005 году, и полевая оценочная миссия 2010 года подтвердили реализацию политики незаконных поселений на наших оккупированных территориях. Последний отчет МКК также отмечает продолжение этой незаконной деятельности на наших оккупированных территориях. Хотелось бы также отметить, что юридическим доказательством реализации переселенческой политики на оккупированных территориях Азербайджана является решение Европейского суда по правам человека 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении". В этом решении, вынесенном в пользу граждан Азербайджана, изгнанных из Лачинского района нашей страны, также нашла свое отражение проблема ныне осуществляемого незаконного переселения на эти территории. Конечно, после реализации шагов в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН эта проблема также найдет свое разрешение. Но до тех пор Азербайджан будет последовательно поднимать эти вопросы в рамках соответствующих международных форматов.

Относительно развертывания международной миротворческой миссии на оккупированных территориях и роли Группы планирования высокого уровня ОБСЕ (ГПВУ) в этом процессе, хотели бы подчеркнуть, что безопасность людей, которые должны жить на ныне оккупированных территориях, включая азербайджанскую и армянскую общины, очень важна для нас. По этой причине мы выступаем за проведение со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ при участии профильных международных экспертов миссии по оценке рисков.

Что же касается вопроса статуса, затрагиваемого в отчете, то тут следует напомнить, что в целом этот статус уже определен в рамках национального законодательства Азербайджана и международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН, базирующиеся на основополагающих нормах и принципах, отраженных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте. И всегда выражаемая нами позиция по этому вопросу остается неизменной. После вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных земель и возвращения изгнанного оттуда азербайджанского населения к собственным очагам, на следующих этапах процесса урегулирования вопрос конкретики наполнения статуса региона может быть рассмотрен с участием обеих его общин.

В заключение хотела бы подчеркнуть, что эти проблемы должны регулироваться в рамках процесса разрешения конфликта согласно соответствующим решениям ОБСЕ, а также не имеющим временных ограничений вплоть до момента их исполнения резолюциям Совета Безопасности ООН. В отчетах международных организаций по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту должна учитываться необходимость выполнения данных решений и резолюций, которые составляют правовую основу урегулирования конфликта, прежде всего – резолюций Совета Безопасности ООН. А их выполнение – это лишь вопрос времени".