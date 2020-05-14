МИД об обнаруженном в архиве Конгресса США документе, разоблачающем армян

"Вопрос превращения героизации фашизма в государственную политику в Армении неоднократно поднимался Азербайджаном на самом высоком уровне".

Об этом в ответ на запрос Report отметила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Этот вопрос был поднят главой нашего государства на саммите стран СНГ. Было раскрыто истинное лицо руководства Армении, воздвигнувшего памятник и героизирующего служившего у немецких фашистов Гарегина Нжде.

Документ, обнаруженный в архивах Конгресса США в результате расследования консульства нашей страны в Лос-Анджелесе и раскрывающий фашистскую сущность армянских дашнаков, на самом деле не должен вызывать удивление. К сожалению нам хорошо известна террористическая сущность армян. Азербайджан пережил горечь армянского террора, причем с начала 20-го века.

Многочисленные террористические акты, совершенные в Азербайджане в конце 1980-х годов, зверское убийство 613 гражданских лиц за ночь в Ходжалы в 1992 году, продолжающиеся по сей день попытки вражеских вооруженных сил напасть на азербайджанских гражданских лиц - все это является совершенными армянами кровавыми террористическими актами.

В основе оккупационной политики Армении лежит терроризм. Но мне бы хотелось подчеркнуть, что конец всего этого не что иное, как самоуничтожение", - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что в результате расследования, проведенного Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, в архивах Конгресса США был обнаружен новый исторический документ, разоблачающий симпатии армянских дашнаков к Гитлеру и Холокосту.