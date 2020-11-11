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В МИД Казахстана приветствуют достигнутые договоренности по Карабаху

В МИД Казахстана приветствуют достигнутые договоренности по Карабаху Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 12:57
В МИД Казахстана приветствуют достигнутые договоренности по Карабаху
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Министерство иностранных дел Казахстана приветствует достигнутое соглашение по Нагорному Карабаху. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Высоко оцениваем заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 ноября президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.

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Версия на английском языке Kazakhstan welcomes agreement on Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Qarabağa dair sazişi alqışlayır

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