В МИД Казахстана приветствуют достигнутые договоренности по Карабаху

Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха

Министерство иностранных дел Казахстана приветствует достигнутое соглашение по Нагорному Карабаху. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Высоко оцениваем заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 ноября президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.