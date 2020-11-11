МИД Италии поддержал достижение перемирия в Карабахе

Италия с удовлетворением приветствует перемирие в Нагорном Карабахе, достигнутое после подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией и надеется на полное его выполнение.

Италия с удовлетворением приветствует перемирие в Нагорном Карабахе, достигнутое после подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией и надеется на полное его выполнение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Италии.

"Италия также учитывает другие соглашения, достигнутые сторонами, в надежде, что они смогут создать условия для стабильности и устойчивого мира на всей территории. В этой связи, Италия подчеркивает важность выказывания уважения достоинству каждой общины, а также культурному и религиозному плюрализму региона, что является необходимым условием для мира внутри региона. Как член Минской группы ОБСЕ, Италия будет оказывать всяческую поддержку сопредседателям с точки зрения укрепления перемирия, являющегося важным условием для устойчивого урегулирования конфликта”, - говорится в сообщении.