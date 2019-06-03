МИД Грузии прокомментировал мероприятие, проводимое на оккупированных территориях Азербайджана

МИД Грузии выразил отношение к проводимому CONİFA на оккупированных территориях Азербайджана мероприятию.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в заявлении говорится, что в непризнанном Нагорном Карабахе проводится так называемый чемпионат Европы по футболу, в котором участвуют футбольные команды из регионов Абхазии и Цхинвали.

"Инициатором и организатором этого мероприятия является CONİFA, Конфедерация футбольных ассоциаций непризнанных регионов. ФИФА и УЕФА не признают CONİFA и подобные организации, которые в основном представлены футбольными командами из непризнанных регионов. Соответственно, участие в так называемом чемпионате футбольных команд Абхазии и Цхинвали не означает и не может быть основанием получения в какой-либо форме легитимности оккупационных режимов.

Позиция и поддержка международного сообщества в направлении политики непризнания, проводимой Грузией, неизменна, что выражается в ряде международных документов и заявлений. Проведение политики непризнания является одним из приоритетов нашей внешней политики. Министерство иностранных дел продолжает активную работу по усилению политики непризнания и предотвращению дальнейших рисков," - говорится в сообщении МИД Грузии.