МИД: Германия не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе

Федеративная Республика Германия не признает т.н. "Республику Арцах". Соответственно, не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявило МИД Германии в своем ответе на официальный запрос азербайджанской стороны.

"Согласно параграфу 132 Уголовного Кодекса ФРГ, использование титулов или же зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, является уголовно наказуемым. Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства".

Тем самым, официальный Берлин открыто заявил о незаконной деятельности так называемого "постоянного представительства Республики Арцах в ФРГ".

И чтобы не было попыток вольной интерпретации заявления ФРГ, МИД этой страны добавил следующее пояснение, относящееся теперь уже лично к самозванцу Арутюну Григоряну, представляющемуся в Германии в качестве чуть ли не "посла Арцаха в ФРГ".

"В связи с этим МИД ФРГ в письменной форме потребовал от господина Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры", - говорится в документе внешнеполитического ведомства страны.