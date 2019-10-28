Глава МИД Болгарии: Карабахский конфликт должен решаться под эгидой МГ ОБСЕ

Нагорно-карабахский конфликт должен решаться под эгидой МГ ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева на пресс-конференции в Ереване.

"У Болгарии очень хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией. Стабильность, благоденствие, урегулирование замороженных конфликтов в регионе - приоритеты для ЕС. Единственный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта - это мирный диалог под эгидой МГ ОБСЕ. В регионе много замороженных конфликтов. Это вопрос безопасности для людей и первый пункт в повестке. Будет очень важно решать их путем переговоров, чтобы это не ограничивало экономическое развитие. В случае карабахского конфликта единственный метод – урегулирование под эгидой МГ ОБСЕ при содействии ЕС. У нас особый подход к Южному Кавказу", - отметила министр.