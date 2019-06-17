​МИД Азербайджана: Трудно понять логику руководства Армении

МИД Азербайджана прокомментировал заявление министерства обороны Армении о проведении учений в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе с участием 10 тысяч солдат, передает Report.

Официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева отметила - понять логику руководства Армении трудно.

"Не хотелось бы верить, что в Армении побеждает партия войны. Ведь это дорога в никуда. В свете предстоящей вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана на основе предложения сопредседателей МГ ОБСЕ данные действия армянской стороны не поддаются объяснению. Действительно, трудно понять логику руководства Армении. С одной стороны, министр обороны этой страны объявляет о проведении военных учений с участием 10000 военнослужащих на оккупированных территориях Азербайджана, а с другой стороны, их же министр иностранных дел собирается участвовать на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Интересно знать, способно ли армянское руководство дать логическое объяснение своим действиям. Невольно напрашивается вопрос к сопредседателям от России, США и Франции - что дальше?", - сказала Абдуллаева.