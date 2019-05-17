МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 27-ой годовщиной оккупации Лачина

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"27 лет назад, 18 мая 1992 г. в рамках продолжения военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики был оккупирован Лачинский район, не входивший в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой в связи с 27-й годовщиной оккупации Лачинского района.

"В результате оккупации население Лачинского района подверглось этнической чистке, и к настоящему времени 77 518

жителей Лачинского района проживают как вынужденные переселенцы в различных регионах Азербайджана.

Арменией нанесён значительный ущерб государственной и частной собственности района. Так, разграблены и уничтожены 217 культурных, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 предприятия сферы торговли, 30 – связи, 2 автотранспортных и прочих производственных объектов.

Многочисленные исторические памятники мирового и местного значения также подверглись вандализму. Среди них кавказско-албанский храм "Агоглан", относящийся к VI в., тюрба (усыпальница) Мелик Аждар XIV в., мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Лачынский исторический музей и его коллекция, состоящая из древних золотых, серебряных и бронзовых монет, которые были разграблены.

Армения, грубым образом нарушая требования международного гуманитарного права, в том числе обязательства в рамках Женевских Конвенций, продолжает незаконную деятельность в Лачинском районе; меняются географические названия, разграбливаются природные ресурсы, проводятся изменения инфраструктуры, а также незаконная политика заселения района, тем самым меняя демографический состав данного региона.

Европейский суд по правам человека, приняв в деле "Чырагов и другие против Армении" решение (16 июня 2015 года) в пользу насильственно изгнанных из Лачинского района граждан Азербайджана, установил нарушение их прав собственности, уважения к личной и семейной жизни, закреплённых в Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод. Также в пунктах 19-20 данного решения нашли своё отражение факты вооружённого нападения на Лачинский район, в особенности на город Лачин, нанесения по нему в середине мая 1992 г. бомбовых ударов с воздуха, разрушения множества домов, их разграбления и сожжения, в целом – полного разрушения Лачина и окрестных сёл в период военного конфликта.

В условиях эскалации военной агрессии Армении Совет безопасности ООН, приняв в 1993 г. резолюции 822, 853, 874 и 884, тем самым осудив оккупацию территорий Азербайджана, вновь подтвердил территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, и факт того, что Нагорный Карабах является её неотъемлемой частью, потребовал незамедлительного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с захваченных ими территорий. Однако Армения, игнорируя и не выполняя требования резолюций Совета Безопасности ООН, а также принятых международными организациями решений, продолжает проводить политику, направленную на аннексию территорий Азербайджана.

Армения должна осознать, что продолжение оккупации территорий Азербайджана никогда не приведёт к преследуемым ею политическим целям, а основанный на оккупации статус-кво является неустойчивым и неприемлемым. Устойчивое, демократическое развитие региона и самой Армении в условиях мира, стабильности и безопасности в значительной степени зависит от обеспечения верховенства международного права, устранения фактора оккупации и восстановления фундаментальных прав вынужденных переселенцев. Только полный и безоговорочный вывод вооруженных сил Армении из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли, обеспечит необходимые условия для установления нормальных отношений добрососедства между двумя странами и восстановления мира, безопасности и процветания в регионе.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ, обеспечение прав вынужденных переселенцев из Лачинского и других оккупированных районов Азербайджана по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, будучи долгом международного сообщества, наряду с этим является и неотъемлемым правом Азербайджана, закреплённым в Уставе ООН" - говорится в заявлении.