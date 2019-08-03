МИД Азербайджана прокомментировал встречу австралийских чиновников с карабахскими сепаратистами

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала вопрос СМИ относительно встречи некоторых австралийских чиновников с так называемыми "представителями" незаконного сепаратистского режима в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, Л.Абдуллаева сказала:

"Как мы уже сообщали, министерство иностранных дел в последнее время серьезно контролировало и приняло ряд мер в отношении деятельности организаций армянской диаспоры Австралии по содействию незаконному сепаратистскому режиму на оккупированных территориях Азербайджана, а также относительно заявлений австралийского чиновника армянского происхождения. Так, временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Содружестве Австралии представил ноту протеста министерству иностранных дел Австралии. Также наш протест был доведен до сведения посла Австралии на встрече, состоявшейся в МИД Азербайджана. В ответ на это на встрече в МИД Австралии со временным поверенным в делах Азербайджана было еще раз подчеркнуто, что позиция федерального правительства Австралии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана остается неизменной. Было подчеркнуто, что официальная Канберра не признает статус, представленный так называемыми "представителями" сепаратистского режима, а их визит носит частный характер.

Кроме того, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров направил официальное письмо своей австралийской коллеге Мэрис Пейн. В своем письме министр Мамедъяров, ссылаясь на позицию международного сообщества по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года и многочисленные решения и резолюции других международных организаций, подчеркнул, что предпринятые шаги некоторых должностных лиц Австралии, выступающих за пропаганду незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана, противоречат выраженной официальной позиции Федерального правительства Австралии. Глава МИД Азербайджана напомнил, что такие шаги по отношению к незаконному сепаратистскому режиму не соответствуют общеизвестной международной практике и являются вопиющим нарушением норм международного права".