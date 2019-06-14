МИД Азербайджана приветствует решение суда Франции об аннулировании "соглашений" с сепаратистами

Управление пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана распространило заявление относительно решения Гренобльского административного суда Французской Республики

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства, министерство иностранных дел приветствует решение Административного суда Гренобля, Франция, от 6 июня этого года об аннулировании незаконных "соглашений" между департаментом Дром и фиктивным режимом в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе нашей страны, а также между французскими коммунами Бур-ле-Валанс, Валанс и Бур-де-Пеаж и "местными властями", учреждёнными фиктивным режимом в оккупированных городах Азербайджана Шуша, Ханкенди и Ходжаванд:.

"Решение Административного суда Гренобля, также как и принятое незадолго до этого решение французского Административного суда Сержи-Понтуаз, отменяет незаконные документы, подписанные органами местного самоуправления страны с субъектами на оккупированных территориях Азербайджана вопреки законодательству и международным обязательствам Франции. Эти решения являются очередным проявлением верховенства закона и важности выполнения международных обязательств. Любая незаконная деятельность, в том числе поощрение незаконных режимов, обречена на провал. Направление наших усилий в русло урегулирования конфликта в плоскости международного права и в соответствии с требованиями мирового сообщества может принести устойчивый мир и развитие региону и общую победу для всех и каждого", - говорится в заявлении МИД.