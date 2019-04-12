​МИД Азербайджана ответило Пашиняну

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Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, "создание атмосферы мира", о чём так часто заявляет премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в контексте урегулирования невозможно без вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев.

"Армянское руководство должно это чётко понимать. Говоря "А", надо говорить и "Б". Это моменты находятся в неразрывной причинно-следственной связи. И первопричина всех бед здесь – проводимая Арменией против Азербайджана политика агрессии и оккупации, а следствия – всё остальное, включая отсутствие атмосферы мира и взаимного доверия. Это – аксиома", - заявили в МИД.