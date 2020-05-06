МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении

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Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неизменности с 2018 года его позиции по урегулированию конфликта.

Как сообщает Report, Л.Абдуллаева заявила, что подобным заявлением премьер-министр Армении признал, что именно Армения препятствует урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и, тем самым, обеспечению мира и безопасности в регионе.

"Это заявление ясно показывает, кто отказывается от переговоров, кто отказывается выполнять требования международного сообщества, в первую очередь резолюции Совета безопасности ООН, тем самым препятствуя урегулированию конфликта.

Руководство Армении должно понимать, что эти заявления не служат урегулированию конфликта путем переговоров, и, наконец, осознать, что Азербайджан, ссылаясь на свою Конституцию, а также нормы и принципы международного права, восстановит территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Что касается ответственности за любую напряженность, которая может возникнуть в рамках урегулирования конфликта, она полностью лежит на армянской стороне", - сказала Л.Абдуллаева.