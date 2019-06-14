МИД Азербайджана ответил на заявление МИД Армении

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"Для указанного в последнем заявлении министерства иностранных дел Армении "создания благоприятной среды для мира" следует относиться соответственно этому заявлению. Интересно, насколько соответствует созданию мирных условий приказ министра обороны Армении об убийстве азербайджанских военнослужащих и награждение снайперов?!"

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Напоминаем, что Азербайджан является заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и, естественно, продвижения в переговорах. Мы подчеркиваем, что одной из главнейших целей переговоров является вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий. Если вооруженные силы Армении продолжат сохранять незаконное присутствие на азербайджанских землях, то у переговоров не может быть другой важной части. Чем скорее Армения осознает эту реальность, тем скорее в регионе будет обеспечен устойчивые мир, развитие и благосостояние", - подчеркивается в заявлении МИД.