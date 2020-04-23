МИД Азербайджана ответил на заявление Армении

Заявление МИД Армении, в котором утверждается, что страна с 2018 года не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта, является смехотворным, хотя и ясно, что оно направлено на то, чтобы успокоить местную общественность. Было бы правильнее честно информировать население о продолжающемся мирном процессе по урегулированию конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации пресс-службы МИД.

Отмечается, что после смены власти в этой стране в 2018 году на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении было проведено 10 встреч, включая последнюю видеоконференцию 21 апреля. По логике МИД Армении министры двух стран, а также сопредседатели трех стран и главы МИД встретились просто так, чтобы побеседовать?!

Подчеркивается, что позиция Азербайджана касательно процесса урегулирования конфликта и основных принципов переговоров звучала всегда, в том числе и на высшем уровне. Позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ также была четко изложена в их заявлениях, в том числе в заявлении от 9 марта 2019 года. Во всем этом четко видны элементы поэтапного урегулирования конфликта.

"Кроме того, переговоры продолжаются в том же формате и по той же повестке дня. В противном случае, выступивший 21 апреля с известным заявлением министр иностранных дел Армении не принял бы участие в видеоконференции и не участвовал бы в обсуждениях.

Министру иностранных дел Армении было бы более полезно предпринять шаги для подготовки населения к миру", - говорится в сообщении.