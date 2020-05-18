МИД Азербайджана о 28-ой годовщине оккупации Лачина

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Министерство иностранных дел распространило заявление о 28-й годовщине оккупации Лачинского района Азербайджанской Республики вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"18 мая исполняется 28 лет со дня оккупации Лачинского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

В результате оккупации Лачинского района, который не входил в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, 237 человек были убиты и 67 человек пропали без вести. Жители региона были подвергнуты этнической чистке, и в настоящее время 77 700 лачинцев живут как внутренне перемещенные лица в различных регионах Азербайджана.

Оккупация Лачина, как продолжение политики агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики, также нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности района. Так, были разрушены 217 культурных, 101 образовательное учреждение, 142 объекта системы здравоохранения, 462 предприятия сферы торговли, 30 – связи, 2 – автотранспорта и прочие производственные объекты различного назначения. Многие исторические памятники национального и мирового значения подверглись вандализму со стороны Армении. Среди них кавказско-албанский храм "Агоглан" VI в., относящаяся к XIV в. тюрба (усыпальница) Мелик Аждар, мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух, Лачинский исторический музей и его коллекция, состоящая из древних золотых, серебряных и бронзовых монет, были разграблены.

Как и на других оккупированных территориях Азербайджана, страна-агрессор Армения продолжает свою незаконную деятельность и в Лачинском районе, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, а также свои обязательства по Женевским конвенциям. Меняются географические названия региона, эксплуатируются природные ресурсы, осуществляются незаконные инфраструктурные изменения и целенаправленная политика переселения с целью изменения демографической ситуации в регионе.

Как известно, 16 июня 2015 года Европейский Суд по правам человека, приняв в деле "Чырагов и другие против Армении" решение в пользу насильственно изгнанных из Лачинского района граждан Азербайджана, установил нарушение их прав собственности, уважения к личной и семейной жизни, а также на судебную защиту, закреплённых в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также в пунктах 19-20 указанного решения нашли своё отражение факты вооружённого нападения на Лачинский район, в особенности на город Лачин, нанесения по нему в середине мая 1992 г. бомбовых ударов с воздуха, разрушения множества домов, их разграбления и сожжения, в целом – полного разрушения Лачина и окрестных сёл в период военного конфликта.

В условиях эскалации военной агрессии Армении Совет безопасности ООН, приняв в 1993 г. резолюции 822, 853, 874 и 884, осудил оккупацию территорий Азербайджана, вновь подтвердил территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и то, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, потребовал незамедлительного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с захваченных ими территорий. Однако Армения, игнорируя и не исполняя требования Совета Безопасности ООН, продолжает проводить политику, направленную на аннексию территорий Азербайджана.

Однако существует неизменная правда: территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в пределах международно признанных границ, включая Нагорный Карабах и другие прилегающие районы, признаются международным сообществом, мировое сообщество категорически не приемлет оккупацию азербайджанских территорий. Продолжение военной оккупации азербайджанских территорий никогда не приведёт к преследуемым Арменией целям. Территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ не была и не может быть предметом переговоров.

Конечная цель переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта заключается в ликвидации последствий конфликта, прекращении оккупации территорий Азербайджана и восстановлении основных прав внутренне перемещенных лиц. Нормы и принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии, составляют основу переговорного процесса по урегулированию конфликта. Спекулятивная попытка Армении затянуть переговорный процесс, а значит и политическое урегулирование конфликта путем лжи и обмана, является неприемлемой и представляет собой серьезное препятствие на пути обеспечения мира в регионе.

Устранение серьезных последствий конфликта является обязательством международного сообщества и безусловным правом Азербайджана, закрепленным в Уставе ООН.