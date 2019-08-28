МИД Азербайджана: Никол Пашинян юридически безграмотен или лукавит

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"Попытка премьер-министра Армении Н.Пашиняна обосновать насильственное отторжение Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) от Азербайджанской ССР процессом выхода Азербайджана из состава СССР является свидетельством его юридической безграмотности или же умышленного лукавства. Если армянский премьер-министр хочет постоянно водить за нос свой народ – это его дело, но обмануть мировое сообщество у него не получится. Тем более, если речь идёт о правовой стороне вопроса".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Руспублики Лейла Абдуллаева.

"Во-первых, статус Нагорного Карабаха как автономной области в составе Азербайджанской ССР был закреплён в Конституциях СССР 1936 и 1977 годов, причём территория союзной республики не могла быть изменена без её согласия. В связи с неправомерными действиями армянских националистов, направленными на отторжение НКАО от Азербайджанской ССР, Верховный Совет СССР в своих решениях однозначно признавал невозможным изменение существующих границ. Таким образом, попытки отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджанской ССР сопровождались очевидным нарушением Конституции СССР и, тем самым, не порождал каких-либо юридических последствий.

Во-вторых, Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, на который часто ссылается армянская сторона, имел целью регулирование взаимоотношений в рамках СССР путём установления определённой процедуры, которой должны были следовать союзные республики в случае выхода из состава Союза. Выход союзной республики из СССР мог считаться состоявшимся только после прохождения сложной многоступенчатой процедуры и, в конечном итоге, принятия соответствующего решения Съездом народных депутатов СССР. Однако упомянутый Закон так никогда и не был применён, а ни одна союзная республика, в том числе Азербайджан и Армения, не воспользовалась предусмотренной в нём процедурой выхода.

В-третьих, после распада СССР Азербайджан вступил в ООН, равно как и в другие международные организации, в рамках своих административных границ времён СССР, которые соответственно и были признаны со стороны мирового сообщества в качестве международных границ Азербайджанской Республики. В отличие от того, что утверждает Армения, государства, подписавшие Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств, включая Армению, приняли на себя обязательство признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Притворство армянского премьер-министра, пообещавшего золотые горы своим избирателям, терпит всё больший крах в силу отсутствия конкретных путей выхода из сложившейся ситуации, которую невозможно улучшить без нормализации отношений с соседним Азербайджаном. Здесь следует принимать во внимание такие факторы как экономика, демография, военная составляющая и другие.

Вместе с тем, хотели бы отметить, что вне зависимости от позиции того или иного армянского лидера, Азербайджан восстановит суверенитет над своими международно признанными и исконными территориями, включая Нагорно-Карабахский регион, так как справедливость и право за Азербайджаном. Этот час наступит, а с учётом развития ситуации в регионе он может наступить в любой момент", - добавила Л.Абдуллаева.