МИД Азербайджана: Наша позиция по карабахскому урегулированию неизменна

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Наша позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ясна и неизменна.

Об этом Report, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна по вопросу поэтапного урегулирования конфликта, заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.

"Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с принципами Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, а вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Здесь нет места для дальнейших комментариев по этому вопросу",-заявила Л. Абдуллаева.