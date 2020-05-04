Наверх

МИД Азербайджана: Наша позиция по карабахскому урегулированию неизменна

​МИД Азербайджана: Наша позиция по Карабаху ясна и неизменна

© Report

Наша позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ясна и неизменна.

Об этом Report, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна по вопросу поэтапного урегулирования конфликта, заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.

"Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с принципами Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, а вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Здесь нет места для дальнейших комментариев по этому вопросу",-заявила Л. Абдуллаева. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!