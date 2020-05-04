МИД Азербайджана: Наша позиция по карабахскому урегулированию неизменна

Наша позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ясна и неизменна.
Об этом Report, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна по вопросу поэтапного урегулирования конфликта, заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.
"Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с принципами Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, а вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Здесь нет места для дальнейших комментариев по этому вопросу",-заявила Л. Абдуллаева.