МИД Азербайджана: На встрече состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, в заявление пресс-службы говорится:

"Встреча между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке для определения текущей ситуации на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вновь запомнилась убийством азербайджанского военнослужащего на линии соприкосновении войск. Азербайджан всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны.

Что касается встречи министров иностранных дел двух стран, то на ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе".