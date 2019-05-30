МИД Азербайджана исключило имя гражданина Польши из "черного списка"

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Гражданин Польши Петр Леониак обратился в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана с просьбой исключить его имя из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

В обращении Петр Леонияк указал, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законы и правила страны, и отметил, что не был осведомлен о последствиях визита. Он также сообщил, что в будущем воздержится от подобных незаконных визитов на оккупированные территории.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка "нежелательных лиц".