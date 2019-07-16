МИД Азербайджана исключил имя гражданина Польши из "черного списка"

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Гражданин Польши, вице-президент Национального олимпийского комитета страны Томаш Паремба обратился в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана с просьбой исключить его имя из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

В обращении Томаш Паремба указал, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законы и правила страны, и отметил, что не был осведомлен о последствиях визита. Он также сообщил, что своим визитом на оккупированные территории ни в коем случае не намеревался ставить каким-либо образом под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка "нежелательных лиц".