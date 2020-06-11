МИД Азербайджана: Армения рано или поздно ответит за содеянное

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Проведение очередной, третьей дороги, связывающей Армению с оккупированным в настоящее время Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана, является частью незаконной деятельности, осуществляемой захватнической Арменией в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Этот шаг Армении направлен на усиление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, а также может послужить целенаправленному изменению демографической ситуации на этих территориях, продолжению незаконного заселения, разграбления, эксплуатации природных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, связанном со строительством Арменией третьей магистрали, соединяющей оккупированные территории Азербайджана со страной-оккупантом.

В сообщении отмечается, что в подготовленном МИД еще в 2016 году отчете "Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана", а также в отчетах, подготовленных МИД и ОАО "Азеркосмос" в 2019 году, отражающих спутниковые изображения незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, представлено достаточно доказательств, подтверждающих незаконную деятельность захватнической страны.

Незаконные действия Армении противоречат ее международным обязательствам, а также являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и их Дополнительных протоколов.

Вся ответственность за политику агрессии в отношении Азербайджана, сохранение азербайджанских территорий под военной оккупацией и нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на этих территориях, а также за всю незаконную деятельность, осуществляемую на этих землях, лежит на Армении. Страна-оккупант рано или поздно ответит за содеянное", - подчеркивается в заявлении.