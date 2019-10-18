МИД Азербайджана: Армения должна задуматься о реальных причинах задержек в продвижении переговорного процесса

МИД Армении, комментируя интервью министра Эльмара Мамедъярова газете «Известия», сообщил, что Азербайджан якобы отказался от «Казанского документа».

Как сообщает Report, начальник управления пресс-службы МИД АР Л.Абдуллаева, отвечая в связи с этим на вопрос СМИ, сказала: «Прежде всего хотелось бы вкратце напомнить историю вопроса. Нынешний процесс начался в 2004 г. в Праге переговорами на уровне МИД Армении и Азербайджана и привёл к выработке сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 2007 г. т.н. «Мадридских принципов». В 2009 г. эти предложения были доработаны и стали известны под названием т.н. «обновлённых Мадридских принципов». На их основе в 2009-2013 гг. главы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ выступали с совместными заявлениями, где были очерчены основные контуры урегулирования конфликта. Именно эта логика проводится сопредседателями во всей их последующей деятельности и отражена в их заявлениях, включая одно из последних от 9 марта с.г. Настоятельно советуем МИД Армении освежить в памяти все положения этих заявлений.

Что же касается непосредственно т.н. «Казанского документа», то и он был основан на нормах и принципах международного права, отражённых в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, а также на известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих решениях других международных организаций.

Азербайджан же, как того требует и международное сообщество, неизменно поддерживал продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе всех документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Мы не единожды являлись свидетелями того, что армянская сторона делает столь несостоятельные и смехотворные заявления. Однако, вместо продолжения подобных бесперспективных попыток, ей следовало бы задуматься о реальных причинах задержек в продвижении переговорного процесса и предпринять шаги, которые могли бы обеспечить мир и безопасность в регионе и условия для выхода самой Армении из того тупика, в котором она оказалась ввиду своей неконструктивной позиции».