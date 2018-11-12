МИД Азербайджана: Заявление Пашиняна на Парижском мирном форуме в корне противоречит внешней политике Армении

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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Надеюсь, исполняющий обязанности премьер-министра Армении осознает, что его заявление на Парижском мирном форуме в корне противоречит внешней политике Республики Армения, которая нарушила основополагающие принципы международного права, особенно принцип неприменения силы, и оккупировала территории Азербайджана, лишив сотни тысяч азербайджанцев, исторически проживавших в Нагорном Карабахе, их фундаментального права – права жить на своей родине". Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

"Означает ли осуществление права на самоопределение проведение этнической чистки в отношении других этнических групп, проживающих в той же местности? Или верховенство международного права подразумевает военную оккупацию территорий и навязывание решения, исходящего из свершившегося факта (fait-accompli)? Те основополагающие принципы, которые г-н Пашинян упоминает в своём заявлении, чётко отвечают на вышеуказанные вопросы; достаточно лишь прочитать Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт. Для тех, кто не хочет читать или понимать написанное, мы приведём цитату: «Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств", - заявила Л. Абдуллаева.

"Обращение к международным форумам и разговоры о мире и лучшем будущем – это, конечно же, хорошо. Но самое главное – не заявлять голословно, а действовать в соответствии с тем, что было сказано. Лучшее будущее для нашего региона и самой Армении тесно связано с прекращением оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и возвращением всех вынужденных переселенцев на родные земли.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в Парижском мирном форуме и по его итогам преподнёс книгу в Библиотеку мира. Книга, озаглавленная «Истины Карабаха», предваряется вступительным словом министра, где указывается, что мир не должен забывать о том, что в нём по-прежнему существует несправедливость, когда люди подвергаются насильственным этническим чисткам с мест своего исконного проживания, как то произошло в Азербайджане в результате агрессии вооружённых сил Армении. Но в итоге для Армении всё равно нет иного выбора, кроме как вывести свои войска с земель Азербайджана, уважать наши границы и тем самым восстановить мир и стабильность в регионе", - заявила руководитель пресс-службы МИД.