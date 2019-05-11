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МИД распространило заявление в связи с 25-летием режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном

​МИД Азербайджана распространило заявление, 25-летие перемирия
© Report

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 25-летием установления режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Исполняется 25 лет с установления  режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, заключенного 12 мая 1994 года.

Несмотря на достижение режима прекращения огня, оккупация Арменией одной пятой части наших территорий, признанных на международном уровне, завершившееся этнической чисткой азербайджанцев, исторически проживающих в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах Азербайджана, продолжается, равно как и незаконное присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях. Захватническая Армения отвергает требования мировой общественности, в том числе резолюции, принятые ответственным за обеспечение международного мира и стабильности Советом безопасности ООН. Как неоднократно заявляли главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, возникший в результате оккупации азербайджанских территорий статус-кво неустойчив и неприемлем.

Перемирие также подразумевает ускорение переговоров для урегулирования конфликта.

Армения должна выполнить свои международные обязательства и конструктивно участвовать в процессе переговоров по скорейшему урегулированию конфликта".

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