МИД распространило заявление в связи с 25-летием режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном

© Report https://report.az/storage/news/3301ff5eb4ec440c1fe7b6e722042ee5/9b6f3c76-d63e-4278-b9ba-4e48b44eda05_292.jpg

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 25-летием установления режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Исполняется 25 лет с установления режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, заключенного 12 мая 1994 года.

Несмотря на достижение режима прекращения огня, оккупация Арменией одной пятой части наших территорий, признанных на международном уровне, завершившееся этнической чисткой азербайджанцев, исторически проживающих в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах Азербайджана, продолжается, равно как и незаконное присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях. Захватническая Армения отвергает требования мировой общественности, в том числе резолюции, принятые ответственным за обеспечение международного мира и стабильности Советом безопасности ООН. Как неоднократно заявляли главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, возникший в результате оккупации азербайджанских территорий статус-кво неустойчив и неприемлем.

Перемирие также подразумевает ускорение переговоров для урегулирования конфликта.

Армения должна выполнить свои международные обязательства и конструктивно участвовать в процессе переговоров по скорейшему урегулированию конфликта".