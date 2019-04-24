МИД Азербайджана прокомментировал заявление Армении в связи с позицией ЕС

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Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своём комментарии отметила, что позиция ЕС по карабахскому урегулированию чётко обозначена в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС, где в ряду прочих принципов упоминается также право на самоопределение.

Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала вопрос.

"Не вдаваясь в подробности того, как вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта отражён в соглашении ЕС-Армения, могу лишь констатировать следующее. Этим своим заявлением армянская сторона в очередной раз подтверждает непреложность истины о существовании двух сторон конфликта: Армении и Азербайджана, и отсутствии какой-либо "третьей стороны", - отметила Л.Абдуллаева.