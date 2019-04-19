МИД Азербайджана: Мы приглашаем МИД Армении примкнуть к заявлениям в формате "3+2"

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"Комментарии министра иностранных дел Азербайджана к встречам с армянской стороной или сопредседателями Минской группы ОБСЕ и предпринимаемым шагам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта осуществляются в полном соответствии с общими заявлениями, принятыми в формате "3+2". Названные заявления открыто поддерживают необходимость подготовки населения обеих стран к миру. Руководство Армении должно понимать, что имеющийся статус-кво неприемлем, не устойчив, и данный процесс не может длиться вечно".

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Мы приглашаем МИД Армении примкнуть к заявлениям в формате "3+2", быть прагматичнее, а также проявлять уважение и демонстрировать поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Если армянская сторона говорит о формировании доверия и создании искренности на переговорах, тогда, как и азербайджанская сторона, она должна стараться для создания взаимодоверия и высказывать комментарии в соответствии с этим. К тому же, они должны примкнуть к усилиям по созданию в регионе мира, безопасности и благосостояния", - добавила пресс-секретарь МИД.