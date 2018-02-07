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    МИД Азербайджана: После президентских выборов интенсивные переговоры будут продолжены

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    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Договоренность уже достигнута, после президентских выборов в Армении и Азербайджане интенсивный переговорный процесс будет продолжен на основе обмена мнений и предложений".

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    Он напомнил, что в рамках визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан состоялась их встреча с президентом Ильхамом Алиевым: "На встрече состоялись конкретные обсуждения вокруг Краковских договоренностей по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

    Будучи страной, подвергшейся оккупации, Азербайджан поддерживает усилия по скорейшему урегулированию конфликта на основе субстантивных переговоров. Как ранее и заявлялось, нынешний статус-кво, основанный на оккупации, неприемлем и нейстойчив. Статус-кво должен быть изменен.

    Для этого должны быть исполнены резолюции 822, 853, 874 и 884 Совбеза ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных войск с территорий Азербайджана".

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