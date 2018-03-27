МИД Азербайджана ответило Армении

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "Как составная часть военной агрессии и захватнической политики Армении в отношении Азербайджана на оккупированных территориях проводится систематическая политика вандализма, а именно, - разрушение, разгром, присвоение материально-культурных и религиозных памятников, изменение их происхождения и назначения".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что политика Армении по уничтожению на оккупированных землях и на территории Армении, которая исторически была азербайджанской, принадлежащего азербайджанскому народу материально-культурного наследия – вандализм, направленный не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества:

"Представитель министерства иностранных дел Армении в заявлении для прессы окольными путями признает это сам, старается скрыть международную ответственность, которую несет Армения как захватническое государство. Несмотря на это, с точностью установлены факты разрушения, уничтожения и разгрома Арменией материально-культурных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу.

Так, на наших оккупированных Арменией территориях были разрушены и превращены в объект вандализма 1891 материально-культурный ресурс, включая 738 исторических памятников, 28 музеев с более чем 83500 экспонатами, 4 картинные галереи, 14 мемориальных комплекса, 1107 культурных учреждения".

По словам Х.Гаджиева, противозаконные действия в отношении культурного имущества и культурного наследия во время вооруженных конфликтов международным уголовным правом считаются военным преступлением:

"За акты вандализма в отношении материально-культурных памятников на наших оккупированных территориях Республика Армения как государство несет ответственность непосредственно перед международным правом.

Общими усилиями МИД и Минкультуры продолжат на международном уровне обнародовывать факты вандализма против принадлежащего азербайджанскому народу исторического материально-культурного наследия, чинимые на оккупированных Арменией наших территориях, а также на территории Армении".