МИД Азербайджана о встречах "представителя" карабахских сепаратистов в Аргентине

"Распространенные в армянских СМИ новости о визите в Аргентину "представителя" созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима рассчитаны на агитацию незаконного режима, и не что иное, как самообман".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

На вопрос "как вы оцениваете распространенную в армянских СМИ информацию о проведении "министром иностранных дел" сепаратистского режима встреч в Аргентине?", она ответила: "Я бы хотела отметить, что представитель сепаратистского режима, участвующий в мероприятии, организованном армянской общиной Аргентины в университете Буэнос-Айреса по случаю т.н. "геноцида армян", не смог добиться встречи с каким-либо официальным представителем страны в Аргентине. Кроме того, организация под названием "Армянские институты" в Аргентине издала ноту министерства иностранных дел и вероисповедания Аргентины от 24 апреля 2019 года, адресованную госструктурам, и в связи с этим выразила свою глубокую обеспокоенность.

В данной ноте министерство иностранных дел и вероисповедания Аргентины ссылается на статью 2 Устава ООН и подчеркивает, что Аргентина считает невмешательство во внутренние дела других государств и принцип уважения к территориальной целостности других государств фундаментальным столпом отношений между суверенными государствами, а также международного мира и безопасности, вследствие чего не признает в рамках международного права независимым и суверенными государством "Нагорно-Карабахскую Республику" или "Арцах". В связи с этим рекомендуется не принимать "министра иностранных дел" Нагорного Карабаха и проводить с ним официальные встречи.

Как видно, представитель в кавычках сепаратистского режима во время визита лично стал свидетелем того, что международная общественность, в частности Аргентина, не признают незаконный захватнический режим.

В то же время мне хотелось бы отметить, что в тот период председатель Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо впервые посетил с визитом нашу страну и на всех встречах заявлял, что Аргентина выступает с указанной выше позиции и его страна заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах".