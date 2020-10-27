МИД Азербайджана о привлечении Арменией детей к боям

Армения продолжает нарушать права не только азербайджанских детей, но не сторонится нарушать и права армянских детей

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана распространило заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"В последние дни в социальных медиа широко распространились видео о привлечении Арменией детей в качестве солдат для участия в боях на оккупированных территориях Азербайджана.

Около 30 лет сотни тысяч детей в Азербайджанской Республике страдают от продолжительной агрессии Армении и ее долгосрочных последствий. Очевидно, Армения продолжает нарушать права не только азербайджанских детей, но не сторонится нарушать и права армянских детей.

Армения, используя детей в военных операциях, нарушает IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям, согласно которому "дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита от любого рода непристойных посягательств".

Такими действиями Армения грубо нарушает права детей, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка, Факультативном протоколе к данной Конвенции, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, отраженный, в частности, в статьях 1 и 2.

Используя детей как бойцов, Армения лишает их основных прав, в частности, права на жизнь и защиту, поскольку дети, используемые в качестве бойцов, могут стать военной мишенью.

Армения, позиционирующая себя одной из "защитниц" Декларации о безопасности школ, не сторонится использовать здания школ в военных целях и, таким образом, вновь демонстрирует неуважение к защите будущего поколения.

Мы решительно осуждаем нарушение прав детей с откровенным игнорированием Арменией международных конвенций и обязательств международного гуманитарного права и призываем соответствующие международные организации всесторонне изучить этот незаконный опыт и принять соответствующие меры для прекращения нарушения Арменией прав детей".