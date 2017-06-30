 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: Азербайджан готов к встрече на уровне министров по карабахскому урегулированию

    Официальный Баку выразил согласие и готовность по поводу предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о встрече на уровне министров
    © Report

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "В совместном заявлении после встречи в Санкт-Петербурге на уровне президентов нашел свое отражение вопрос проведения субстантивных переговоров между Арменией и Азербайджаном для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".

    Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.  

    Он отметил, что в связи с этим после недавнего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ выдвинули предложение касательно встречи на уровне министров: "Азербайджан выразил согласие и готовность по поводу данного предложения. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности к субстантивным переговорам для изменения неприемлемого и неустойчивого статуса-кво и скорейшего решения конфликта". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi