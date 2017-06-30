МИД: Азербайджан готов к встрече на уровне министров по карабахскому урегулированию

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "В совместном заявлении после встречи в Санкт-Петербурге на уровне президентов нашел свое отражение вопрос проведения субстантивных переговоров между Арменией и Азербайджаном для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в связи с этим после недавнего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ выдвинули предложение касательно встречи на уровне министров: "Азербайджан выразил согласие и готовность по поводу данного предложения. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности к субстантивным переговорам для изменения неприемлемого и неустойчивого статуса-кво и скорейшего решения конфликта".