Наверх

МИД: Азербайджан готов к режиму прекращения огня

МИД: Азербайджан готов к режиму прекращения огня

1846

Основной причиной нарушения режима прекращения огня является присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "3 апреля 2016 года было принято решение о приостановлении азербайджанской стороной контратак и ответных мероприятий в одностороннем порядке. Несмотря на намерение мира и доброй воли азербайджанской стороны, армянские вооруженные подразделения продолжают обстреливать позиции азербайджанских войск по всей линии соприкосновения войск, нацеливаясь на жилые пункты и гражданские лица". 

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление президента Армении Сержа Саргсяна относительно режима прекращения огня. 

"Азербайджан готов к режиму прекращения огня. Однако, согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН,  следует вывести армянские войска с оккупированных азербайджанских земель, и обеспечить суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в пределах международно признанных границ.

Азербайджан неоднократно заявлял, что основной причиной нарушения режима прекращения огня и эскалации напряженности является присутствие армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях", - отметил Х.Гаджиев.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!