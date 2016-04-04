МИД: Азербайджан готов к режиму прекращения огня

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "3 апреля 2016 года было принято решение о приостановлении азербайджанской стороной контратак и ответных мероприятий в одностороннем порядке. Несмотря на намерение мира и доброй воли азербайджанской стороны, армянские вооруженные подразделения продолжают обстреливать позиции азербайджанских войск по всей линии соприкосновения войск, нацеливаясь на жилые пункты и гражданские лица".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление президента Армении Сержа Саргсяна относительно режима прекращения огня.

"Азербайджан готов к режиму прекращения огня. Однако, согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, следует вывести армянские войска с оккупированных азербайджанских земель, и обеспечить суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в пределах международно признанных границ.

Азербайджан неоднократно заявлял, что основной причиной нарушения режима прекращения огня и эскалации напряженности является присутствие армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях", - отметил Х.Гаджиев.