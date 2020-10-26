О нас
Report Georgia

МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня

МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня Армения нарушила совместное заявление в Москве от 10 октября, повторение обязательств при посредничестве Франции от 18 октября и соглашение в Вашингтоне о срочном гуманитарном прекращении огня от 24 октября
Нагорно-карабахский конфликт
289
26 октября 2020 г. 11:03
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
0 : 00
0 : 00

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"26 октября в 08:05 ВС Армении, вновь грубо нарушив гуманитарное прекращение огня, подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской армии в селе Сефиян Лачынского района. Далее интенсивному обстрелу со стороны ВС Армении подверглись город Тертер и села в Тертерском районе.
В очередной, третий, раз Армения не придает значения режиму прекращения огня и откровенно его нарушает; Армения нарушила совместное заявление в Москве от 10 октября, повторение обязательств при посредничестве Франции от 18 октября и соглашение в Вашингтоне о срочном гуманитарном прекращении огня от 24 октября. Это очередная демонстрация целенаправленного игнорирования Арменией своих обязательств и открытое неуважение к усилиям международных посредников. Очевидно, как заявил премьер-министр Армении, эта страна не видит дипломатического решения данного конфликта и главнейшая цель – продолжить военную оккупацию территорий Азербайджана.

Азербайджан верен своим обязательствам и проявляет уважение к согласованному гуманитарному прекращению огня.

Вся ответственность за нарушение прекращения огня и сохранение напряженности в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке MFA: Armenia violates ceasefire for third time
Версия на азербайджанском языке XİN: Üçüncü dəfədir ki, Ermənistan atəşkəs rejimini açıq şəkildə pozur

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42
Уничтожена боевая техника и боеприпасы противника
ВидеоУничтожена боевая техника и боеприпасы противника
19 октября 2020 г. 23:56
Армянский военнопленный: Я бежал, и за мной еще 8 человек
Армянский военнопленный: Я бежал, и за мной еще 8 человек
23 октября 2020 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi