МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня

Армения нарушила совместное заявление в Москве от 10 октября, повторение обязательств при посредничестве Франции от 18 октября и соглашение в Вашингтоне о срочном гуманитарном прекращении огня от 24 октября

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"26 октября в 08:05 ВС Армении, вновь грубо нарушив гуманитарное прекращение огня, подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской армии в селе Сефиян Лачынского района. Далее интенсивному обстрелу со стороны ВС Армении подверглись город Тертер и села в Тертерском районе.

В очередной, третий, раз Армения не придает значения режиму прекращения огня и откровенно его нарушает; Армения нарушила совместное заявление в Москве от 10 октября, повторение обязательств при посредничестве Франции от 18 октября и соглашение в Вашингтоне о срочном гуманитарном прекращении огня от 24 октября. Это очередная демонстрация целенаправленного игнорирования Арменией своих обязательств и открытое неуважение к усилиям международных посредников. Очевидно, как заявил премьер-министр Армении, эта страна не видит дипломатического решения данного конфликта и главнейшая цель – продолжить военную оккупацию территорий Азербайджана.

Азербайджан верен своим обязательствам и проявляет уважение к согласованному гуманитарному прекращению огня.

Вся ответственность за нарушение прекращения огня и сохранение напряженности в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.