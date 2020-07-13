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МИД: Армения ответит за все свои незаконные деяния 

МИД: Армения ответит за все свои незаконные деяния  Военная провокация армянских вооруженных сил 12 июля на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района была предотвращена, и вражеские силы столкнулись с адекватными ответными ударами. Сегодня ситуация в регионе продолжает оставаться напря
Нагорно-карабахский конфликт
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13 июля 2020 г. 23:43
МИД: Армения ответит за все свои незаконные деяния 

Военная провокация армянских вооруженных сил 12 июля на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района была предотвращена, и вражеские силы столкнулись с адекватными ответными ударами. Сегодня ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и все атаки армянских вооруженных сил вызвали соответствующие контрмеры.


Как заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, 13 июля 2020 года армянские вооруженные силы обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана и его гражданское население из крупнокалиберного оружия. Этим актом Армения еще раз продемонстрировала свой агрессивную и террористическую сущность:


"Как и во время апрельских событий 2016 года, Армения обстреливает густонаселенные азербайджанские территории, тем самым грубо нарушая все свои обязательства, включая основополагающие нормы и принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права. Руководство Армении, стоящее за этой провокацией, показывает свою нацистскую натуру.


Среди гражданского населения Азербайджана жертв по-прежнему нет, и все атаки противника пресекаются надлежащим образом. Руководству Армении следует быть уверенным, что каждый азербайджанский гражданин разделяет и в то же время демонстрирует высокую решимость и мужество, проявленные азербайджанскими вооруженными силами на поле боя. Потому что позиция Азербайджана - это позиция справедливости, основанная на международном праве.


Продолжающее свою агрессивную политику и стремясь усилить последствия оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана руководство Армении должно знать, что подобная политика принесет лишь позор, крах и самоуничтожение. Руководство Армении не должно думать, что их действия останутся безнаказанными. Как и в случае любой оккупации, оккупация со стороны Армении носит временный характер, и эта страна ответит за все свои незаконные деяния".
 

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan bütün qanunsuz əməllərin cavabını verəcək 

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