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МИД: Армения несет ответственность за растущую напряженность в регионе

МИД: Армения несет ответственность за растущую напряженность в регионе В ходе обсуждения Стратегии национальной безопасности Армении на заседании Совета безопасности в Ереване словами премьер-министра Н.Пашиняна вновь была выражена агрессивная политика этой страны, которая непосредственно угрожает миру и безопасности в регио
Нагорно-карабахский конфликт
11 июля 2020 г. 20:30
МИД: Армения несет ответственность за растущую напряженность в регионе

В ходе обсуждения Стратегии национальной безопасности Армении на заседании Совета безопасности в Ереване в речи премьер-министра Н.Пашиняна вновь была выражена агрессивная политика этой страны, которая непосредственно угрожает миру и безопасности в регионе.


Как заявили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, Армения, в национальной стратегии которой отражены необоснованные территориальные претензии к признанным на международном уровне землям и ее политика военной оккупации, что является грубым нарушением международного права, продолжает оставаться серьезной угрозой для региона. 


"Оккупировав азербайджанские территории и говоря о праве на самоопределение армянской общины, проживающей на этих территориях, отразив это ее в стратегии безопасности в качестве "национальной цели", страна-оккупант Армения игнорирует принципы международного права, включая Хельсинкский заключительный акт 1975 года. Напоминаем, что принцип самоопределения народов не распространяется на армянскую общину, проживающую в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, и в целом статья 8 Хельсинкского Заключительного акта выражает принцип самоопределения в соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права, в частности принципом территориальной целостности", - заявили в МИД.


Заявление армянского руководства о "суверенитете" на оккупированных военным путем территориях Азербайджана и его решимость сохранить результаты оккупационной политики в качестве цели переговоров по урегулированию конфликта ясно показывают, что эта страна серьезно препятствует процессу урегулирования и не уважает решения и резолюции международного сообщества:
Армянское руководство должно понять, что из-за своей нынешней политики оно осталось в полном одиночестве в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта.

Наивная стратегия национальной безопасности страны, далекая от международных реалий, является не чем иным, как попыткой успокоить провалившуюся внутреннюю политику.


Ответные меры Азербайджана для восстановления своей территориальной целостности и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома основаны на нормах международного права, уставе ООН, резолюциях Совета безопасности ООН и Конституции страны. Ответственность за растущую напряженность в регионе лежит непосредственно на стране-оккупанте Армении", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Bölgədə artan gərginliyin məsuliyyəti Ermənistanın üzərindədir

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