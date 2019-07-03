Ильхам Алиев: Мы возлагаем большие надежды на последовательную и решительную позицию США в решении нагорно-карабахского конфликта

"Вместе с тем, неразрешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается самой болезненной проблемой, с которой столкнулся наш народ".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым президенту США Дональду Трампу.

"В результате военной агрессии Армении против нашей страны Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, являющиеся исконными азербайджанскими землями, были оккупированы, более миллиона наших соотечественников изгнаны из родных очагов. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем и справедливо в соответствии с нормами и принципами международного права, на основании требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, положений Хельсинкского заключительного акта в рамках территориальной целостности нашей страны. Мы возлагаем в этом деле большие надежды на последовательную и решительную позицию США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и на лично Ваши, господин президент, усилия", - сказал президент Азербайджана.