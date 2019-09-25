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Турал Гянджалиев: Мы сталкиваемся с угрозами сил, которым покровительствует Ереван

Мы сталкиваемся с угрозами сил, которым покровительствует Ереван

После демонстрации 18 сентября подготовленного на английском языке видеоролика о жизни великого Узеира Гаджибейли, руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Турал Гянджалиев подвергся угрозам со стороны армян. 

Как сообщает Report, об этом Турал Гянджалиев отметил в своем выступлении на литературно-художественном мероприятии "Голос Карабаха" ("Qarabağın Harayı").

По его словам, подготовленный общиной видеоролик раздражает армян: "Они пишут мне комментарии, полные угроз. Ежедневно мы сталкиваемся с угрозами сил, которым покровительствует Ереван. Однако, мы делаем все от нас зависящее в информационной войне и завершим это дело победой в Карабахе". 

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