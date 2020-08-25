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МККК приступил к переговорам по поводу пленного армянского диверсанта 

МККК приступил к переговорам по поводу пленного армянского диверсанта  23 августа в 05:45 в направлении Геранбойского района фронта диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку провокации
Нагорно-карабахский конфликт
25 августа 2020 г. 14:32
МККК приступил к переговорам по поводу пленного армянского диверсанта 
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"Международный Комитет Красного Креста связался с соответствующими структурами обеих сторон по данному вопросу. В настоящее время ведется диалог”. Об этом, комментируя Report ситуацию в связи со взятием в плен командира армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна, заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Азербайджана Илаха Гусейнова.

“В соответствии с мандатом, Международный Комитет Красного Креста навещает лиц, задержанных в результате конфликта, проводит мониторинги их содержания и обращения с ними, а также помогает этим лицам поддерживать связь с семьей”, - отметила И.Гусейнова. 

Напомним, что 23 августа в 05:45 в направлении Геранбойского района фронта диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку провокации. Был взят в плен командир армянской диверсионной группы, старший лейтенант Гурген Алавердян.

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