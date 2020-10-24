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Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте

Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте 24 октября начальник Управления Международного Военного Сотрудничества Министерства Обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 20:02
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте

24 октября начальник Управления Международного Военного Сотрудничества Министерства Обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе брифинга гости были проинформированы о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с территории Горисского и Гафанского районов Армении территорию Лачинского и Губадлинского районов и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского направления территорию Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов, а также грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня.

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Версия на английском языке International organizations were informed about Armenia's direct participation in conflict
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın münaqişədə birbaşa iştirakı barədə məlumatlandırılıb

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