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Мерал Акшенер: "Мы рядом со своими братьями"

Мерал Акшенер: "Мы рядом со своими братьями" Председатель партии турецкой партии IRI Мерал Акшенер поддержала Азербайджан в связи с противостоянием на азербайджано-армянской границе
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 00:09
Мерал Акшенер: Мы рядом со своими братьями

Председатель партии турецкой партии IRI Мерал Акшенер поддержала Азербайджан в связи с противостоянием на азербайджано-армянской границе.


Как передает Report, Акшенер сделала соответствующую публикацию в Twitter.


"Да упокоит Аллах души наших братьев, погибших в результате агрессии Армении против Азербайджана. Желаю выздоровления раненым». и исцелению наших раненых.

Мы с ними не только потому, что они наши братья, но и потому, что они защищали свою землю от оккупантов, и мы всегда будем с ними", - написала она.
 

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Версия на азербайджанском языке Meral Akşener: "Qardaşlarımızın yanındayıq"

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