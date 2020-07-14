Мерал Акшенер: "Мы рядом со своими братьями"

Председатель партии турецкой партии IRI Мерал Акшенер поддержала Азербайджан в связи с противостоянием на азербайджано-армянской границе

Председатель партии турецкой партии IRI Мерал Акшенер поддержала Азербайджан в связи с противостоянием на азербайджано-армянской границе.



Как передает Report, Акшенер сделала соответствующую публикацию в Twitter.



"Да упокоит Аллах души наших братьев, погибших в результате агрессии Армении против Азербайджана. Желаю выздоровления раненым». и исцелению наших раненых.

Мы с ними не только потому, что они наши братья, но и потому, что они защищали свою землю от оккупантов, и мы всегда будем с ними", - написала она.

