Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в Барде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstaqram сделала публикацию.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstaqram сделала публикацию.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили условия режима гуманитарного прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу город Барда, расположенный вне зоны боевых действий.

В результате обстрела кассетными ракетами, выпущенными из установки "Смерч", погибли четыре гражданских лица, в том числе семилетняя девочка. Четырнадцать человек, включая четырех детей, были серьезно ранены.

Убийство гражданских лиц во время вооруженных конфликтов является грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и норм международного гуманитарного права в целом.

Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления?

Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего исцеления раненым.

Мы освободим нашу землю от агрессоров и положим конец этим преступлениям.

Пусть Всевышний хранит нашу Родину!"