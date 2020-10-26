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Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации города Губадлы

Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации города Губадлы Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента!
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 10:47
Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации города Губадлы
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstaqram сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации города Губадлы.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Освобождены от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы! В связи с этим передаю всему нашему народу свои искренние поздравления! Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести и стойкости наших солдат. Безмерно благодарна каждому из них! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах - это Азербайджан!", - написала М.Алиева.

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ZÉngilan, CÉbrayÄ±l, QubadlÄ± rayonlarÄ±nÄ±n bir sÄ±ra kÉndlÉri vÉ QubadlÄ± sÌ§ÉhÉri isÌ§gÌaldan azad edildi! Bu muÌnasibÉtlÉ buÌtuÌn xalqÄ±mÄ±za sÉmimi tÉbriklÉrimi cÌ§atdÄ±rÄ±ram! HÉr bir yeni qÉlÉbÉnin ÉldÉ edilmÉsi ÉsgÉrlÉrimizin qÉhrÉmanlÄ±gÌÄ±, sÌ§uÌcaÉti, cÉsarÉti, igidliyi vÉ mÉtanÉti sayÉsindÉ muÌmkuÌn olur. OnlarÄ±n hÉr birinÉ hÉdsiz dÉrÉcÉdÉ minnÉtdaram! Uca TanrÄ± ordumuzu, xalqÄ±mÄ±zÄ±, VÉtÉnimizi vÉ Prezidentimizi qorusun! QarabagÌ AzÉrbaycandÄ±r! ÐÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¾Ñ Ð¾ÐºÐºÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Ð¸ ÑÑÐ´ ÑÐµÐ» ÐÐ°Ð½Ð³Ð¸Ð»Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾, ÐÐ¶ÐµÐ±ÑÐ°Ð¸Ð»ÑÑÐºÐ¾Ð³Ð¾, ÐÑÐ±Ð°Ð´Ð»Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¸ÌÐ¾Ð½Ð¾Ð² Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´ ÐÑÐ±Ð°Ð´Ð»Ñ! Ð ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ ÑÑÐ¸Ð¼ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´Ñ ÑÐ²Ð¾Ð¸ Ð¸ÑÐºÑÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð´ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ! ÐÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð° Ð¾Ð´ÐµÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑÑÑ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ Ð³ÐµÑÐ¾Ð¸Ð·Ð¼Ñ, Ð¾ÑÐ²Ð°Ð³Ðµ, Ð¼ÑÐ¶ÐµÑÑÐ²Ñ, Ð´Ð¾Ð±Ð»ÐµÑÑÐ¸ Ð¸ ÑÑÐ¾Ð¸ÌÐºÐ¾ÑÑÐ¸ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÐ¾Ð»Ð´Ð°Ñ. ÐÐµÐ·Ð¼ÐµÑÐ½Ð¾ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÐ½Ð° ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ! ÐÑÑÑÑ ÐÑÐµÐ²ÑÑÐ½Ð¸Ð¸Ì Ð±ÐµÑÐµÐ¶ÐµÑ Ð½Ð°ÑÑ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ñ, Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´, Ð½Ð°ÑÑ Ð Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð¸ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ ÐÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½ÑÐ°! ÐÐ°ÑÐ°Ð±Ð°Ñ - ÑÑÐ¾ ÐÐ·ÐµÑÐ±Ð°Ð¸ÌÐ´Ð¶Ð°Ð½! Several villages in Zangilan, Jabrayil, Gubadly districts and the city of Gubadly are liberated from the occupation! I convey my sincere congratulations on this occasion to our entire people! Gaining each new victory becomes possible thanks to the heroism, courage, boldness, bravery and staunchness of our soldiers. I am immensely grateful to each of them! May Almighty Lord bless our Army, our people, our Motherland and our President! Karabakh is Azerbaijan. #QarabagÌAzÉrbaycandÄ±r #ÐÐ°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÐ­ÑÐ¾ÐÐ·ÐµÑÐ±Ð°Ð¸ÌÐ´Ð¶Ð°Ð½ #KarabakhisAzerbaijan

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on

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