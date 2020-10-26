Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации города Губадлы

Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstaqram сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации города Губадлы.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Освобождены от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы! В связи с этим передаю всему нашему народу свои искренние поздравления! Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести и стойкости наших солдат. Безмерно благодарна каждому из них! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах - это Азербайджан!", - написала М.Алиева.