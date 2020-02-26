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Мехрибан Алиева: Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества

​Мехрибан Алиева: Ходжалинский геноцид является преступлением против в

"Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти. Эта трагедия потрясла наш народ, но не сломила его волю и решительность, а ещё плотнее сплотила нас как нацию. И благодаря этой непоколебимой сплочённости мы добиваемся торжества правды и справедливости – признания в мировом масштабе Ходжалинской трагедии актом геноцида в отношении нашего народа. С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева написала на своей странице в İnstagram.

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